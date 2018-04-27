Suyla gelen güzellik Hydrafacıal ile cilt sağlığınızı koruyun…

Cilt bakımının önemini vurgulayarak bu tür işlemlerin deneyimli hekimlerin bulunduğu merkezlerde mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini söyleyen Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi Estetik Birimi Yöneticisi Aleyna Kalaycıoğlu,”Güzellik adına yapılan bilinçsiz cilt bakımı uygulamaları da para, zaman ve güzellik kaybına neden olur. Cilt bakımı profesyonel ekiple ve ekipmanlarla yapılmalıdır” dedi.

CİLT BAKIMI ÖNEMLİ

Cilt analiz yöntemiyle cilt tipi belirlendikten sonra kişiye özel program uyguladıklarını söyleyen ve suyla gelen güzellik olarak tabir edilen Hydrafacıal hakkında bilgi veren Kalaycıoğlu,”Cilt bakımı denince akla sadece sorunlu ciltler gelir. Halbuki herkes cilt bakımı yapmalı, hatta cilt bakımına 20'li yaşlardan itibaren başlanmalıdır. Böylece cildin gençliğini uzun süre korumak, yaşlanma belirtilerini önlemek mümkün olacaktır” dedi.

HydraFacial nedir?

Mevsim geçişlerindeki ısı, nem, rüzgâr, ultraviole değişiklikleri cildi olumsuz etkiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde cildimiz yorgun düşüyor ve nemini kaybediyor. Onu derinlemesine temizleyip, doğal bir ışıltı kazandıracak ve canlı gösterecek bir yönteme ihtiyaç duyuluyor. Hydrafacial, cilde ışıltı kazandırıyor, temiz bir cilde kavuşabilmek için yaptırabileceğimiz bu işlemle, derinlemesine temizliği, cildimizde hissedebiliyoruz. Gözenekleri temizlerken, sivilce ve siyah noktaları gideren bu uygulama, derinlemesine temizliğin ötesinde, cildin ihtiyacı olan nem, mineral ve antioksidanları sağlayarak onu tazeliyor. Hydrafacial, akne veya leke tedavisi için de kullanılıyor. Teknolojinin sunduğu bir cilt bakım metodu olan Hydrafacial MD, derinlemesine temizlikle beraber doğal meyve asitlerinden oluşan kürü ile de cildi besliyor ve iyileştiriyor.

HydraFacial kaç aşamadan oluşur?

Vortex Vakum Sistemi,Radyo Frekans Sistemi,Lifting Sistemi,Ultrasound Sistemi,Cool Baslık,Led Terapi olmak üzere 6 farklı basamaktan oluşur.

Her cilt tipine uygulanır mı?

Öncelikle cilt analizi yapıp ona göre program belirliyoruz. Amacımız, zamanla yıpranıp sağlığını yitiren cildin kaybettiği formunu, nem, vitamin ve mineral desteğiyle geri kazandırmak.Öncelikli olarak cildi derinlemesine temizleyerek toksinlerden arındırır ve daha dayanıklı, esnek, ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda ince çizgiler, güneş lekeleri ve aşırı yağlanma üzerinde de etkili olan HydraFacial, gözenekleri açarak siyah noktalardan arındırmanın yanı sıra akne tedavisi için de kullanılır..

Cilde faydaları nelerdir?

30’lu yaslardan sonra cildimizin kolojen yapısında bazı değişikler oluşmaya başlar. Bu değişim zamanla artarak ciltte sarkma kırışıklık ve elastikiyet kaybına neden olur. Radyo frekans uygulaması ile cilt ve cilt altı dokularda fibroblastlar uyarılır eskiyen ve yıpranan kolojen liftlerinde yenilenme olur. Dolaşım düzenlenir dokular canlanır. Böylece cilt sıkılaşır ve toparlanır ince çizgilerde gözle görülen azalma olur.

LED TERAPİ - GENÇLİK IŞIĞI

Led Terapi, diğer tüm ışık tedavilerinde olduğu gibi cildin kendi kendini iyileştirmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Led Terapi uygulamasının en önemli özelliği cildi harekete geçirerek yenileme sürecini kısaltmasıdır.

Led Terapi cihazlarının değişik uygulamalar için geliştirilmiş olan 4 ayrı başlığı bulunur. Tedavide kırmızı,yeşil, mavi ve sarı diyotlar kullanılır. Bu ışık cilt altındaki kolajen dokuyu hareketlendirir.

Avantajları;

Tedavi sonrasında ortaya herhangi bir yan etki çıkmamakla beraber, günlük hayatta da herhangi bir zorluk yaşanmaz.

Hamilelik yada komplikasyon kaygıları nedeniyle ilaç almayan kişilerde güvenle kullanılabilir.

Antibiyotik direnci dolayısıyla zayıf etki gören kişiler için etkilidir.

Tüm cilt tipleri için etkili ve güvenlidir.

Ağrısız bir işlemdir.

Tüm yüz ya da göğüs bölgesi gibi büyük alanlarda uygulanabilir.

Uygulama sonrası bakım gerektirmez.

Led terapi ışık tedavisidir 4 farklı ışıkla cilt tedavi edilir.

Mavi Işık; Akne, Porphyrins bakterisi içerir. Mavi ışık yüksek afinite özelliği sayesinde Porphyrins bkterisini öldürebilecek dalga boyutundadır. Mavi ışık aşırı hassas ciltlere yatıştırıcı bir etki gösterir.

Akne, Porphyrins bakterisi içerir. Mavi ışık yüksek afinite özelliği sayesinde Porphyrins bkterisini öldürebilecek dalga boyutundadır. Mavi ışık aşırı hassas ciltlere yatıştırıcı bir etki gösterir. Yeşil Işık; Cildi sakinleştirir ve hassasiyetini alır. Karma cilt tipleri için uygundur. Yeşil ışık melanositleri üreten hücreleri hedef alır. Fazla melanin üretimini engeller, melaniniz cildin yüzeyine doğru çıkmasını önler. Melanin yığılımını parçalayarak var olan lekelerin renk bozulmalarını önler.

Cildi sakinleştirir ve hassasiyetini alır. Karma cilt tipleri için uygundur. Yeşil ışık melanositleri üreten hücreleri hedef alır. Fazla melanin üretimini engeller, melaniniz cildin yüzeyine doğru çıkmasını önler. Melanin yığılımını parçalayarak var olan lekelerin renk bozulmalarını önler. Sarı Işık; Cildin kan ve lenf dolaşımı sistemini düzenleyerek detoks etkisi yaratır ve cildin kızarık görüntüsünü gidermeye yardımcı olur. Erken zonanın baskılanmasında kullanılabilir.

Cildin kan ve lenf dolaşımı sistemini düzenleyerek detoks etkisi yaratır ve cildin kızarık görüntüsünü gidermeye yardımcı olur. Erken zonanın baskılanmasında kullanılabilir. Kırmızı Işık; Kolajen üretimini stimüle eder. Kolajen, hasarlı dokuların tamirinde ve yaşlı dokuların yenisi ile değişiminde kullanılan en önemli proteindir. Gözenekleri sıkılaştırır. Cerrahi operasyon sonrası şişliğin giderilmesinde ve belirgin kırışıklıkların tedavisinde oldukça iyidir.

ALTIN İĞNE

Cerrahi olmayan bir tedavi şeklidir. Cihaz cildin alt katmanlarına radyo frekans ısı enerjisi gönderir cilt altına kontrollü hasar vererek kesintiye uğramadan vücudun doğal kolajenini ve iyileşme sürecini uyarır. Altın iğnenin diğer adı franksiyonel radyo frekans tedavisidir ve cilt üzerindeki pek çok sorunu çözümleyen tedavi seklidir uygulama 30 ile 45 dk arasında sürmektedir. Kişi uygulama aldıktan sonra günlük hayatına devam edebilir ciltte herhangi bir soyulma meydana gelmez sadece kızarıklık oluşur bu durumda gün içinde geçmektedir. Son yıllarda çok popüler olan ve bir çok ünlünün de güvenle yaptırdığı altın iğne ciltte ;

İnce kırışıklıkların giderilmesinde,

Vücuttaki sarkmaların toparlanmasında,

Cilt gençleştirmede,

Sivilce izleri, çukurluklar ve yara izlerinin giderilmesinde,

Yanık izleri tedavisinde,

Gözaltı morluklarının tedavisinde,

Hamilelik çatlaklarında,

Gözenek sıkılaştırmada,

Akne tedavisinde,

Boyun ve dekolte bölgesini toparlamada kullanılmaktadır.

Cilt tonunu eşitlemede kullanılmaktadır.

Güzellik ve Estetik Birimi hizmetleri

Lazer Epilasyon

Fraksiyonel Lazer (Altın İğne,Hidrafacial,Led Terapi)

Botox

Dolgu

Kalıcı Makyaj

Saç Mezoterapisi

Soğuk Lipoliz (Bioslimming)

Radyo Frekans

Cilt Bakımı

Kimyasal Peeling

Cilt Gençleştirme

Cilt Tedavileri

Akne Tedavileri

Oksijen Terapi

Dermoterapi

Kavitasyon

R.P

KAMPANYALAR

3 Bölge Tüm Bacak +Genital Bölge + Kol Altı Lazer 1000 TL.

Dolgu Botox yaptırana 1 Senas Hydrafacial hediye

Hydrafacial 6 Seans 900 TL

Tüm uygulamalarda elden taksit imkanı