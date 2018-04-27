Görevinden istifa edip, İYİ Parti'den vekil adaylığını açıkladı

Siyasette ve ticarette tecrübe sahibi olan 35 yaşındaki İYİ Parti İzmit İlçe Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haluk Tamyüksel, milletvekili aday adaylığı için partideki görevinden istifa etti. İYİ Parti Kocaeli'den aday adaylığını açıklayan Tamyüksel, geçmişte MHP ve DP'de görev almıştı.

HALUK TAMYÜKSEL KİMDİR?

1983 İzmit doğumlu. İlk ve ortaokul gibi liseyi de İzmit’te tamamladı. Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitirdi. Ülkü Ocaklarında yetişip, 2005-2007 arasında Demokrat Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2007’de İzmit Genç Siyasetçiler Birliği Başkanlığı yaptı. 2009'da MHP’den İzmir’de belediye meclis üyesi adayı oldu. 2011'de Kocaeli’ye döndü ve Konak Emlak&İnşaat firmasını kurarak ticarete atıldı. 2014'ten bu yana Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticiliğini yürütüyor. Geçen dönem de Ahmet Pekin’le ile birlikte Kocaeli Emlakçılar Odası Denetim Kurulu Üyeliği yaptı.