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Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı!

Gebze ve Büyükşehir Meclis üyesi Avukat Ufuk Ekinci milletvekilliğine aday olacağını duyurdu.

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Gebze ve Büyükşehir Meclis üyesi Avukat Ufuk Ekinci milletvekilliğine aday olacağını duyurdu.

Ekinci, adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili dostlar, onbir yıldan bu yana kesintisiz olarak Ak Parti Gebze ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılıkları, Gebze ve Kocaeli Büyükşehir meclis üyeliği ve diğer birçok görevlerde aktif olarak bulundum. Yapmış olduğu istişareler sonucunda 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Ak Parti Kocaeli milletvekili adaylığı için müracaat etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Kararımızın partimiz, Kocaeli’miz, ülkemiz, milletimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını temenni eder, gayret ve desteklerinizi istirham ederim. Gayret bizden, Tevfik Allah’tan. Haydi Bismillah!"

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - bu ufuk arkadaş okuduğum kadarı ile iş deneyimi olan belli yaşa gelmiş , zaten siyasi yakınlık ve tercihi olan biri, benim sözüm genellikle daha genç , siyasi tarafını seçim öncesi göstermemiş genç arkadaşlara.

Yanıtla . 0Beğen 27 Nisan 14:22
01

Erol Demirbek - aslında çoğu aday bile olamayacağını biliyor , safını belli edip katkıda bulunup ilerde karşılığını görme umudu . hayatta sadece kendi yetenek becerisine güvenenler azalmış o anlaşılıyor . çoğu insan bir siyasi desteği kullanmaktan yana

Yanıtla . 0Beğen 27 Nisan 14:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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