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Necmi Özen istifa etti ama...

CHP’li kadınlara hakaret içeren paylaşımıyla hakkında dava açılan ancak tüm bunlara rağmen görevden alınmayan ya da istifa etmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen, geciken istifasını AKP milletvekili aday adaylığı için verdi.

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CHP’li kadınların kadına şiddete karşı yıllar önce Adana’da açtığı ve üzerinde ‘Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın’ yazan pankartı, ‘Kadına özgürlük, sevişiriz, cenabet gezeriz Tayyip sana ne, yaşasın laiklik’ şeklinde montajlayıp sosyal medyaya yayan kişilerin bu montajlı görselini paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen, CHP’li kadınlar başta olmak üzere pek çok kesimden tepki almıştı.

ÖZEN’DEN ŞİKAYETÇİ OLUNMUŞTU

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet tarafından TBMM’ye taşınan bu olay sonrası, CHP’li kadınlar Kocaeli Adalet Sarayı’na giderek Özen’den şikayetçi olmuştu. Özen, ilk başta bu paylaşımı bir arkadaşının yaptığını iddia etmiş, sonrasında ise ufak bir özür paylaşımı yaparak bu görselin montaj olduğunu bildiğini, sehven yapılmış bir paylaşım olduğunu öne sürmüştü.

ENCÜMEN TOPLANTILARINA KATILDI

Herkes Necmi Özen istifa eder ya da görevden alınır diye beklerken aradan geçen süre zarfında bu gelişmelerden ikisi de yaşanmadı. Özen görevine devam etti, belediyenin encümen toplantılarına da katıldı. CHP Derince İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Değer, defalarca Özen’i protesto etmek için bu toplantıları terk etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken istifaya yanaşmayan Özen dün istifa etti. İstifa gerekçesi ise AKP milletvekili aday adaylığı için.

NECMİ ÖZEN KİMDİR?

1961 Tokat doğumlu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1989 Kocaeli Gebze İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik, 1989-1992 öğrenci yurdunda idarecilik,1989-1995 yılında Gebze İmam-Hatip Lisesi’nde idarecilik görevini yaptı. 2004-2011 yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve 1.Hukuk Müşavirliği görevine devam etmekte. Evli ve iki çocuk babası.

Bugün 10:13 TSİ - Siyaset

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