24 Haziran seçimleri için AKP'de hareketli günler yaşanıyor. 2015 seçimlerinden vekil aday adayı olan Doktor Hakan Höbek, bu seçimlerde de vekil aday adaylığını için başvuru yapacak. Höbek'in engelli kontenjanından faydalanmasına rağmen bu kontenjandan faydalanmayacak ve adaylık ücretinin tamamını partisine destek için yatıracağı öğrenildi. Höbek adaylık başvurusunu 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.30’da yapacak.
Bugün 10:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Hakan Höbek, yeniden vekil aday adayı
Doktor Hakan Höbek, AKP'den vekil aday adayı olmaya hazırlanıyor.
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Bugün 10:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz