Hakan Höbek, yeniden vekil aday adayı

24 Haziran seçimleri için AKP'de hareketli günler yaşanıyor. 2015 seçimlerinden vekil aday adayı olan Doktor Hakan Höbek, bu seçimlerde de vekil aday adaylığını için başvuru yapacak. Höbek'in engelli kontenjanından faydalanmasına rağmen bu kontenjandan faydalanmayacak ve adaylık ücretinin tamamını partisine destek için yatıracağı öğrenildi. Höbek adaylık başvurusunu 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.30’da yapacak.