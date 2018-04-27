CHP'de vekillik başvuru ücretleri açıklandı!

CHP Milletvekili aday adaylığı için başvuru ücretlerini açıkladı. AKP ve MHP'nin göz önüne alındığında CHP'nin adaylık ücretinin yüksek olduğu göze çarptı. CHP başvuruları başlatırken adaylık için gereken belgeleri de ilan etti.

KADIN VE ERKEKTEN AYRI ÜCRET

CHP millekvekili aday adaylığı için kadın ve erkeklere ayrı ücret tarifesi çıkardı. CHP kadın - genç ve engelli adaylardan 5.000 lira ücret alacak. Erkek adayların başvuru ücreti ise 10 bin lira oldu. Bunun dışında başvuru sırasında nakit 1.000 lira dosya ücreti alınacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunmak isteyenler için işte hesap numaraları:

CHP milletvekili aday adaylığı başvuru belgeleri şöyle:

1. Adaylık başvuru belgesi

2- Ödenti makbuzu aslı

3- İstifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi örneği (İstifa edilen kurumun “alındı” kaydının bulunması

gereklidir)

4. İki adet vesikalık fotoğraf

5. Engelli adaylar için, %40 ve üzerinde engelli olduğunu gösterir

sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği

6. Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti (Diplomayı veren yer ya da noterce onaylı olması gerekir)

7. Askerlik durum belgesi(Askerlik şubesi ya da E-Devlet üzerinden alınabilir)

8. Nüfus cüzdanının onaylı örneği (T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur)

9. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Sabıka kaydı) (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek cumhuriyet başsavcılığı ya da E-Devlet üzerinden alınabilir.

CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları 30 Nisan 2018'de başlayıp 7 Mayıs 2018'de saat 17.00'da sona erecek.

Kaynak: İnternethaber.com