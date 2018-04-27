İYİ Parti Körfez'in geçici başkanı belli oldu

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı İbrahim Ömer Toyran, vekil aday adaylığı için istifa ettikten sonra ilçe yönetimi ilk kez dün akşam toplandı. İlçe yönetimi, "Naci Kara" isminde hemfikir oldu. Kara geçici olarak İlçe Başkanlığı görevini yürütecek. Partinin seçim çalışmalarını üstlenecek olan Körfez İlçe Başkanlığı için asıl görevlendirmelerin önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantı sonrasında netleşeceği belirtildi.