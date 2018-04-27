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İYİ Parti Körfez'in geçici başkanı belli oldu

Milletvekili aday olmak için başlayan istifalar nedeniyle boşalan İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı’na, Başkan Yardımcısı Naci Kara geçici olarak atandı.

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İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı İbrahim Ömer Toyran, vekil aday adaylığı için istifa ettikten sonra ilçe yönetimi ilk kez dün akşam toplandı. İlçe yönetimi, "Naci Kara" isminde hemfikir oldu. Kara geçici olarak İlçe Başkanlığı görevini yürütecek. Partinin seçim çalışmalarını üstlenecek olan Körfez İlçe Başkanlığı için asıl görevlendirmelerin önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantı sonrasında netleşeceği belirtildi.

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - hayırlı olsun başkan, İYİ olan kazansın

Yanıtla . 0Beğen 27 Nisan 14:23
01

Ersin Soykan - DENEYİMLİ VE BİLGİLİ BİR ARKADAŞIMIZ,BAŞARILI OLACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK.HAYIRLI OLSUN.

Yanıtla . 0Beğen 27 Nisan 12:33

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