İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı İbrahim Ömer Toyran, vekil aday adaylığı için istifa ettikten sonra ilçe yönetimi ilk kez dün akşam toplandı. İlçe yönetimi, "Naci Kara" isminde hemfikir oldu. Kara geçici olarak İlçe Başkanlığı görevini yürütecek. Partinin seçim çalışmalarını üstlenecek olan Körfez İlçe Başkanlığı için asıl görevlendirmelerin önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantı sonrasında netleşeceği belirtildi.
Bugün 10:50 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
İYİ Parti Körfez'in geçici başkanı belli oldu
Milletvekili aday olmak için başlayan istifalar nedeniyle boşalan İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı’na, Başkan Yardımcısı Naci Kara geçici olarak atandı.
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Bugün 10:50 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - hayırlı olsun başkan, İYİ olan kazansın
Ersin Soykan - DENEYİMLİ VE BİLGİLİ BİR ARKADAŞIMIZ,BAŞARILI OLACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK.HAYIRLI OLSUN.
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