Haluk Görgün, GTÜ'ye veda etti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ASELSAN Genel Müdürlük görevine atanmasının ardından GTÜ’deki rektörlük görevinden 27 Nisan Cuma itibari ile ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk atadığı rektör unvanına sahip olan Görgün başarılı çalışmaları nedeni ile birçok farklı kuruluştan çeşitli ödüller alırken, yaptığı başarılı çalışmalarla da sürekli övgüler alan bir rektör oldu. Görev süresi boyunca üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarının artışına, ulusal ve uluslararası alandaki algısına önemli katkılar yapan Görgün, Gebze Bölgesi’nin tanınırlığı ve kalkınmasına da destek verdi. GTÜ kampüs alanının çalışanlar ve öğrenciler için imkânlarını artırdı.Görgün’ün görev süreci boyunca üniversite, ulusal ve uluslararası birçok üniversite sıralamasında başarı grafiğini sürekli yükselterek ilk sıralarda yer aldı. Üniversite sanayi işbirliğinde öncü ve örnek bir tutum sergileyen Görgün, bilginin ekonomiye dönüşmesinde akademi ve reel sektörün bir arada çözüm üretmesi için ortam sağladı. Görgün, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın faaliyete geçirilmesi ile öğrencilerin burs sorunlarının giderilmesi, akademik çalışmalara kaynaklık edecek bütçelerin oluşturulması için devrim niteliğinde ivmeler kazandırdı. Üniversite için “dış paydaş yok” deyip sanayicileri, sivil toplum temsilcilerini, bölgedeki tüm kurum ve kuruluşları üniversitenin bir parçası yapan Görgün yönetim sürecinde kitle iletişim araçları ile kamuoyuna ulaşarak şeffaf bir yönetim anlayışı sergiledi. Tevli edilen görev nedeni ile GTÜ’ den ayrılan Görgün’ü uğurlamak için kampüstebirçok tören yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi idari, akademik personeli ve öğrencileri, törenlerde Görgün’ün ASELSAN görevi dolayısı ile gurur,kendisinden ayrılacak olmanın verdiği hüznü aynı anda yaşandı. GTÜiçin bir şans olarak nitelendirdikleri Rektör Görgün’ün yeni görevinde ülke için bir şans olacağı genel yargısı ile yapılan konuşmalarda tüm katılımcılar,Görgün’ünile hayatlarına dokunan anılarını yad ettiler. Görgün yapılan törenlerde şu ifadeleri kullandı;

SİZLERE ÇOK İNANDIM

“Buranın çok iyi bir üniversite olduğunu bilerek ve inanarak göreve geldim. İnsan kaynağının çalışanlarının idari ve akademik personelinin çok yetenekli olduğuna inanarak geldim. Alt yapısının,ekosisteminin,çevresindeki birçok fırsatın olduğunu bilerek geldim. Allah nasip etti sizlerinde destekleri ile bu fırsatların bir çoğunu pozitif bir enerji ile işe dönüştürme şansı bulduk. Buraya ve sizlere çok inandım. Ekibin başı olarak ortaya bir vizyon koydum. Bunun ardından herkes kendi çalışma birimlerinde, kendi çalışma disiplinleri içinde üzerine düşenin en iyisini yapmaya gayret gösterdi. Şuana kadar geldiğimiz konumunneticesi bir takım oyununun sonucu oldu. Çalışıp emeği ile ortaya bir şey koymak isteyen herkese fırsat verdik. Üniversitenin iletişiminde, algısında ve etkileşiminde sıkıntılar varken görev süremiz boyunca bunun olumlu yönde değişmiş olması burada bulunan herkese enerji verdi.Burada bulunan potansiyel organize bir şeklide değerlendirildi, kurum iyi temsil edildi, nerde bir fırsat varsa kurum menfaatine dönüştürmek için gayret göstermeye çalıştık. İşin özü samimi çalışmak.Samimi çalışanlara da Allah yardım ediyor.Her anı iyi değerlendirmiş tatlı bir rüya gibi gelip geçti her birlikteliğinbir hikayesivar, biz güzel bir hikaye yazdık diye düşünüyorum. Hatırlanacak bir hikaye oldu. Destek ve katkılarınız için hepinize tektek teşekkür ediyorum.

BEN İYİ BİR GTÜ’LÜYÜM

Görevlendirildiğim kurum son zamanlarda ülkemizin savunmasının omurgasında, temelinde yatan bir kurum, bu kurumun başına yetkili olarak görüldük ve en yukarıdan görev gelince bu sorumluluğu da hissederek bundan sonraki yıllarda görevimiASELSAN’dalayıkı ile yerine getirmeye gayret göstereceğim. Ortaya koyulmuş bir güven var aynı burada olduğu gibi o güvenin karşılığını vermek üzere yine elimizden geldiğince gayret gösterip çalışacağız. Benim için GTÜ defteri kapandı diye düşünmeyin. Ben kendimi iyi birGTÜ’lü olarak hissediyorum. Burada kampüsünden, akademik birimlerine temas ettiğimiz birçok yer var. Mutlaka gelicem en azından çayınızı içmeye gelicem fırsat buldukça. Üniversitemizin vakfındaki yönetim kurulu başkanı görevimde bir sonraki genel kurula kadar devam edecek. Bulunduğumuz görevler bayrak devir tesliminin olduğu görevlerdir.Burası bir devlet üniversitesi, hepimizin görevi gelecek olan yeni arkadaşa başarılı olması için, kurumu iyi temsil etmesi için destek olmak ve yardımcı olmaktır.”

ÖĞRENCİLERİME HEP İNANDIM

Prof. Dr. Haluk Görgün kampüs içindeki son buluşmasını ise öğrencileri ile gerçekleştirdi. Rektörlüğün en keyifli yanlarını öğrencileri ile birlikte geçirdiği zamanlarda yaşadığını söyleyen Görgün, ayrılığın en güzelini yaşadığını çünkü öğrencileri ile mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrıldığını söyledi. Görün hitabında şöyle konuştu; “Sizlerle birlikte olmak benim için herzaman büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Veda yok, ayrılmak yok, son hitap yok, her zaman birlikte olacağız. ‘Bize yaptığınızen kötü şaka’ diyorsunuz bu ayrılık için bende şaka olmasını isterdim. Allah'a çok şükür 2014-2018 yıllarını birlikte geçirdik. Birlikte kamp yaptık, yarışmalara katıldık, projeler geliştirdik, yürüdük koştuk, sevindik üzüldük, kütüphanede sabahladık, ders çalıştık. Sizlerle yapacağımız daha çok projelerimiz vardı ama hayat sürprizlerle dolu. Allahacı ayrılıklar vermesin. Benim yeni görevimde birGebze Teknik Üniversiteli olmam sizin için bir fırsat, sizin gibi iyi yetişmiş gençlere ülkemizin her yerinde ihtiyaç var ASELSAN da tabi ki var, eminim yine görüşeceğiz. 3 buçuk yıl önce hiç akılda yokken kendimi Gebze Teknikte bulduğum gibi şimdide çok önemli bir kuruma layık gördüler. Ülkemiz için gençlilerimiz için yarınlarımız için en iyi performansı koymaya orada da çalışacağız. Okulunuzu layıkı ile bitirerek mesleğinizin en iyisi olduğunuz taktirdeher yerde istediğiniz işe sahip olacağınıza eminim, sizlere çok güveniyorum. Sizlerle olduğum sürece mesleki ve kişisel gelişiminizekatkı sağlamaya çalıştım, size hep güvendim hep destek olmaya çalıştım. Sizlerden hep razı oldum sizlere hep inandım. Sizlerbana ve üniversiteye hiçbir üzüntü vermediniz. Eksiklerimiz oldu belki ama sözverdiğimiz şeyleri yapmadığımız olmadı. Bensizi hep mutlulukla anacağım sizlerde de aynı karşılığı görmüş olmak beni çok mutlu ediyor.”