Kandıra'dan vekil aday adayı!

MHP Kandıra İl Genel Meclis Üyesi merhum Mehmet Şakacı’nın oğlu Alperen Şakacı’nın, MHP’den milletvekilliği için adı geçiyor. Kocaeli Pirelli Lastik-iş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği ve aynı zamanda Kandıra’da müteahhitlik yapan Alperen Şakacı, Kocaeli Ülkü Ocakları ikinci başkanı durumunda... Kocaeli Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi. İşletme Fakültesi mezunu olan Alperen Şakacı’nın Kocaeli ve Kandıra kulislerinde MHP’den milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.