Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:15 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:58 TSİ )

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Fırıncılar Federasyonu, 275 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak" dedi. Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının bu yıl yüzde 8 fiyat artışıyla 7,2 lira olarak belirlendiğini belirten Balcı, geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını kaydetti. Balcı, İzmir'de 350 gram pidenin 2,5 lira olarak satılacağını ifade etti.

Ekmek fiyatları değişmedi

Yıllık enflasyon baz alındığında bir yıl içinde pidedeki yüzde 8 artışı vatandaşların hoşgörü ile karşılayacaklarını düşündüklerini dile getiren Balcı, fırıncı esnafının gerekli özveri ve fedakarlığı gösterdiğini vurguladı. Ekmek fiyatlarına da değinen Balcı, "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Kilogram fiyatı yine azami 5 lira olarak uygulanacak. Pidedeki 7,2 liralık kilogram fiyat da ülke bazında her ilde uygulanacak azami fiyattır. Bu fiyatın altında satış yapacak iller de kendi maliyet hesabına göre satış yapacak." diye konuştu.

"Fırıncıdan Karatay'a ekmek yok"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır." dedi. Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, 'fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok'. " ifadesini kullandı.

Bugün 11:15 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım mask
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar mask
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı! mask
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı!
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı! mask
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı!
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu! mask
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu!
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı mask
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL