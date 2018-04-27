AKP'nin en genç vekil adayı

Gebze'de tanınan bir isim olan Durukan Balık, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için belgelerini il başkanlığına teslim etti. Şu ana kadar başvuru yapan adaylar arasında en genci olarak göze çarpan 1993 doğumlu Balık, ilk defa şansını deniyor. Giresun doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Balık, Bilecik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans mezunu. Balık aynı zamanda Balık Yapı Gayrimenkul’un sahibi.