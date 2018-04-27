Gebze'de tanınan bir isim olan Durukan Balık, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için belgelerini il başkanlığına teslim etti. Şu ana kadar başvuru yapan adaylar arasında en genci olarak göze çarpan 1993 doğumlu Balık, ilk defa şansını deniyor. Giresun doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Balık, Bilecik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans mezunu. Balık aynı zamanda Balık Yapı Gayrimenkul’un sahibi.
Bugün 11:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
AKP'nin en genç vekil adayı
AKP'de en genç vekil aday adayı başvurusunu yaptı.
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Bugün 11:26 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Erol - yorum yok temiz bir TÜRK çocuğuna benziyor ALLAH kendisini harama bulaştırmasın inşallah
Veli - Sakal, takke, arkasına aldığı güneş, ve yüzde nur ile tüm ehliyet ve liyakat kriterleri tas tamam yolun açık olsun saltanat kayığına hoş geldiniz.
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