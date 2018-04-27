Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:26 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:00 TSİ )

AKP'nin en genç vekil adayı

AKP'de en genç vekil aday adayı başvurusunu yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze'de tanınan bir isim olan Durukan Balık, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için belgelerini il başkanlığına teslim etti. Şu ana kadar başvuru yapan adaylar arasında en genci olarak göze çarpan 1993 doğumlu Balık, ilk defa şansını deniyor. Giresun doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Balık, Bilecik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans mezunu. Balık aynı zamanda Balık Yapı Gayrimenkul’un sahibi.

Bugün 11:26 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Erol - yorum yok temiz bir TÜRK çocuğuna benziyor ALLAH kendisini harama bulaştırmasın inşallah

Yanıtla . 1Beğen 27 Nisan 14:11
01

Veli - Sakal, takke, arkasına aldığı güneş, ve yüzde nur ile tüm ehliyet ve liyakat kriterleri tas tamam yolun açık olsun saltanat kayığına hoş geldiniz.

Yanıtla . 3Beğen 27 Nisan 11:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP Derince'de istifa! mask
CHP Derince'de istifa!
Şakacı, adım adım vekil aday adaylığına mask
Şakacı, adım adım vekil aday adaylığına
Saffet Sancaklı yeniden aday! mask
Saffet Sancaklı yeniden aday!
İYİ Parti Körfez'in geçici başkanı belli oldu mask
İYİ Parti Körfez'in geçici başkanı belli oldu
Kandıra'dan vekil aday adayı! mask
Kandıra'dan vekil aday adayı!
Küçükkaya gözyaşları içinde veda etti mask
Küçükkaya gözyaşları içinde veda etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL