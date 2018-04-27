DP World, Dünya ISG Günü'nde eğitim verdi

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla DP World konteyner Limanı, Mimar Sinan İlkokul öğrencilerine reflektörlü yelek dağıtarak, çocuklara farkındalık eğitimi verdi. Miniklerin güvenliğine yönelik etkinlik düzenleyen DP World Yarımca İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, 1000 adet reflektörlü yelek dağıttı. Dağıtılan yelekler, özellikle kış aylarında, karanlıkta okula giden veya okuldan dönen çocukların trafikte fark edilmesini sağlayacak.

İŞ GÜVENLİĞİ ANLATILDI

Uzmanlar ayrıca çocuklara 15 dakikalık bir ISG ve çevre koruma farkındalığı eğitimi verdi. Egitimin içeriği uzmanların yardımıyla ilkokul çocuklarına uygun olarak hazırlandı. Çocuklara sağlık ve güvenlikten bahseden DP World Yarımca İSG ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam, "Çocukların hem kendi, hem de arkadaşlarının güvenliklerini sağlama ve çevreyi koruma bilincini erken yaşlarda vermek önemli" dedi.

"FARKINDALIK YARATMAK ÇOK ÖNEMLİ"

DP World Yarımca CEO'su Cris Adams, "Proaktif ve verimli iş güvenliği, sağlamlığı yönetimi yaklaşımını benimseyerek, güvenliği sürdürebilir işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çocuklara erken yaştan itibaren güvenliğin önemi, yararı ve güvenliği sağlamaya yönelik eylemleri anlamalarına yardımcı olan eğitimi desteklemekten çok memnunuz. Erken yaşlarda, hem kendilerinin, hem de arkadaşlarının güvenliğini nasıl sağlayacağı ve çevreyi nasıl koruyacağı konusunda farkındalık yaratmak çok önemlidir" diye konuştu.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜ BENİMSİYORUZ

Ardından konuşan DP World Yarımca İSG ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam, “DP Word Yarımca proaktif ve üretken bir iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi benimsemiş olup geleneksel yaklaşımın aksine iş güvenliğinin varılacak bir amaç değil, sürdürülebilir işimizin önemli bir parçası olarak konumlanmaktadır. Tüm tarafların görev olarak üstlendiği çalışanlarımızın çözüme katkı sunduğu bir şirket kültürünü benimsiyoruz. Bu doğrultuda düzenli olarak farkındalık yaratacak eğitimler düzenliyoruz. İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetiminin bütün süreçlerimizin bir parçası olduğu bilinciyle hareket edilmelidir” şeklinde konuştu. Selin BECER

TOPLU: DP World Yarımca CEO'su Cris Adams, Kurumsal İletişim Müdürü Asude Şengül, İş Güvenliği Uzmanı Kemal Koçak, CEO Asistanı Terim Ayman, Tercüman Evren Serbest bir arada görülüyor.

ADAMS: DP World Yarımca CEO'su Cris Adams

KARAÇAM: DP World Yarımca İSG ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam

ÇOCUKLAR: Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla DP World konteyner Limanı, Mimar Sinan İlkokul öğrencilerine reflektörlü yelek dağıtarak, çocuklara farkındalık eğitimi verdi.