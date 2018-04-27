1 Mayıs Gebze’de kutlanacak

MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, oda binasında yaptığı açıklamada Kocaeli Valiliği’nin İzmit merkezde kendilerine uygun bir alan göstermemesi sebebiyle 1 Mayıs’ı bu yıl Gebze’de kutlayacaklarını açıkladı. Alana Ortaklaşa yapılan açıklamaya İKK Sekreteri Ünal Özmural, TMMOB’a bağlı odalardan EMO Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözen, Ziraat Odası Kocaeli Şube Başkanı Özgür Yılmaz, Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sema Topal, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz Deniz de katıldı.

TARİHİNİ ANLATTI

1 Mayıs’ın tarihi ile ilgili açıklama yaparak sözlerine başlayan Başkan Kürekçi, “1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Ülkemizde de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir” dedi.

BAYRAMI KUTLAMAYA ÇAĞIRDI

Sözlerini sürdüren Kürekçi, “Ancak emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların ve OHAL’in gölgesi altında kutlanacak. Grevleri, her türden hak arama eylemlerini yasaklayan OHAL durumu, emekçilerin hak kayıplarının belirgin biçimde arttığı bir dönem olarak ülke tarihine geçmiştir. 1 Mayıs kortejlerimizde el ele, omuz omuza buluşmaya, güzel günleri görmek için birlikteliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın birliğimiz TMMOB” diyerek herkesi Gebze’deki kutlamaya davet etti.

‘EMEKÇİLER, POLİTİKA KURBANI OLDU’

“Tüm emekçiler gibi üyelerimiz de bu politikaların kurbanı edilmiştir” diyen Başkan Kürekçi, “Üyelerimiz işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SSK primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

‘İNSANCA YAŞAMAK İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARA’

“Dünyada; haftada 60 saatten fazla çalışanların, tüm çalışanlara oranının yüzde 23 ile en yüksek olduğu ülkemizde, işsizlik de önemli bir problemdir” diyen Kürekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “İstihdam ve sanayileşmede hiçbir sosyal iyileştirme gözetmeyen iktidar; işsizlik, düşük ücret, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları sonucu ölümler, uzun çalışma süreleri ile çalışma yaşamını da cehenneme çevirmiştir. Haftalık çalışma süresinin düşürülmesi, insanca yaşayacak ücret, örgütlenme ve grev hakkı, sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı için 1 Mayıs’ta, alanda olacağız.”

TMMOB BU YIL GEBZE’DE

Kürekçi, “Her yıl emek ve meslek örgütleri ile birlikte ilimizde düzenlediğimiz 1 Mayıs Mitingi, alanın Kocaeli Valiliği tarafından, iktidarla ilişkileri herkesçe bilinen Memur-Sen’e verilmesi ve kentin emekçilerine, kentin dışında kalan İnterteks Fuar Alanının önerilmesi nedeni ile yapılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle bu yıl TMMOB olarak ‘1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Gebze Sendikalar Birliği ile birlikte Gebze Kent Meydanında olacağız. 1 Mayıs Salı günü Gebze Trafo Meydanında saat 10.00’da başlayacak yürüyüş ve Kent Meydanında yapılacak 1 Mayıs mitingine katılacak üyelerimiz için Arasta Park AVM önünden saat 08.30’da araç kaldıracağız” dedi.