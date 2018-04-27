KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu!

KOTO Meclis Üyesi Serkan Akyıldız AKP'den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu bugün yaptı.

Serkan Akyıldız kimdir?

1984 İzmit doğumlu Akyıldız evli ve bir çocuk babası. Başiskele’de ikamet eden Akyıldız İTÜ İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.Akyıldız 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nde de görev almış. SGC İnşaat’ın sahibi olup aynı zamanda KOTO Meclis Üyesidir.