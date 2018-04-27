GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu!

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlıuğı ve Genel Müdürlüğü'ne atanan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yerine rektör yardımcısı olan Hasan Aslan atandı. Gebze Teknik Üniversitenin AR-GE ve projelerden sorumlu Rektör Yardımcısı olan Hasan Aslan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından vekâleten GTÜ’nün yeni rektörü olarak belirlendi.