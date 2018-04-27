ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlıuğı ve Genel Müdürlüğü'ne atanan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yerine rektör yardımcısı olan Hasan Aslan atandı. Gebze Teknik Üniversitenin AR-GE ve projelerden sorumlu Rektör Yardımcısı olan Hasan Aslan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından vekâleten GTÜ’nün yeni rektörü olarak belirlendi.
Bugün 11:55 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu!
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. M. Hasan Aslan getirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:55 TSİ - Eğitim
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz