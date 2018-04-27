Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

Gebze'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Üroloji Uzmanı Doktor Mustafa Anaç CHP'den milletvekili aday adyı olmak için 18 yıldır çalıştığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ndeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aslen Malatyalı olan Anaç, istifasını ve adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçimler için kısa süre içinde yaptığım istişareler ve öneriler doğrultusunda, CHP'de Miletvekili aday adayı olmaya karar verdim. YSK'nın kararı gereği dün itibarıyla 18 yıldır çalıştığım Gebze Fatih Devlet hastanesinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta hastalarım olmak üzere tüm dost ve arkadaşlarıma duyrulur. Allah utandırmasın." dedi.