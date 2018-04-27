Kooperatif başkanı vekil aday adayı oldu!

Kocaeli Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nedim Özer "24 Haziran Genel Seçimleri" için AKP'den milletvekili aday adayı olmak için başvuru belgelerini il başkanlığına teslim etti.

Nedim Özer kimdir?

1965 İzmit doğumlu Özer evli ve 6 çocuk babasıdır. Üniversite terk olan Özer Kocaeli Büyükşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Türk-Arap İlişkileri Meclisi Genel Başkan yardımcısı ve Marmara Bölgesi Genel Kordinatörlüğü görevini yürütüyor.