Map Kavaklı şampiyon!

Yeniyalı Barbaros ile çekişen ve İzmit’in Bekirpaşa bölgesinin temsilcisi olan Kavaklı rakibi ile 2-2 kaldı şampiyonluğunu ilan etti. Kavaklı’nın gollerini Hasancan ve Melih atarken, ev sahibi ekipte Barış ve Fatih fileleri havalandırdı. Selim Akman’ın son düdüğü ile birlikte İzmit temsilcisi mutlu sona ulaştı.
ACISUSPOR: 2 MAP KAVAKLISPOR: 2
STAT: Derbent (2 Küme A)
HAKEMLER: Selim Akman***, Oğuz Soluk***, Anıl Şenlik***
ACISUSPOR: Ramazan***, Mahmut**, Erdi*** (Muhammet**), Erdi**, Barış***, Necmettin***, Sercan** (Osman**), Reha**, Hakan***, Fatih***, Yavuz** (Ali**)
MAP KAVAKLISPOR: Sefa***, Mustafa***, Selçuk**, Muhammet*** (Cemal**), Mehmet***, Recep***, Hasancan***, Uğur***, Yunus***, Abdülbaki**, Melih***
GOLLER: Barış dk.9 (P), Fatih dk.60 (Acısu), Hasancan dk.10, Melih dk.22 (Kavaklı)
İKİNCİ AMATÖR LİG ŞAMPİYONLARI
A GRUBU – Map Kavaklı
B GRUBU – Köseköy Ateşspor
C GRUBU – Maşukiyespor
D GRUBU – Arslanbey Organize
E GRUBU - İzmit FK
F GRUBU – Gölcük İY
G GRUBU - Darıca Martı
H GRUBU – Çayırova Menderes
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz