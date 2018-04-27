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Bugün 13:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:04 TSİ )

Map Kavaklı şampiyon!

İkinci Amatör Lig A Grubu’nda Map Kavaklıspor ile Acıspor, Derbent Stadı’nda karşılaştı.

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Yeniyalı Barbaros ile çekişen ve İzmit’in Bekirpaşa bölgesinin temsilcisi olan Kavaklı rakibi ile 2-2 kaldı şampiyonluğunu ilan etti. Kavaklı’nın gollerini Hasancan ve Melih atarken, ev sahibi ekipte Barış ve Fatih fileleri havalandırdı. Selim Akman’ın son düdüğü ile birlikte İzmit temsilcisi mutlu sona ulaştı.

ACISUSPOR: 2 MAP KAVAKLISPOR: 2

STAT: Derbent  (2 Küme A)

HAKEMLER: Selim Akman***, Oğuz Soluk***, Anıl Şenlik***

ACISUSPOR: Ramazan***, Mahmut**, Erdi*** (Muhammet**), Erdi**, Barış***, Necmettin***, Sercan** (Osman**), Reha**, Hakan***, Fatih***, Yavuz** (Ali**)

MAP KAVAKLISPOR: Sefa***, Mustafa***, Selçuk**, Muhammet*** (Cemal**), Mehmet***, Recep***, Hasancan***, Uğur***, Yunus***, Abdülbaki**, Melih***

GOLLER: Barış dk.9 (P), Fatih dk.60 (Acısu), Hasancan dk.10, Melih dk.22 (Kavaklı)

İKİNCİ AMATÖR LİG ŞAMPİYONLARI

A GRUBU – Map Kavaklı

B GRUBU – Köseköy Ateşspor

C GRUBU – Maşukiyespor

D GRUBU – Arslanbey Organize

E GRUBU -  İzmit FK

F GRUBU –  Gölcük İY

G GRUBU - Darıca Martı

H GRUBU – Çayırova Menderes

Bugün 13:02 TSİ - Spor

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