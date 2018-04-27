Bölgesel Amatör Lig takımlarından Orduspor’da sezonu geçiren Yıldıray “Türkiye Masterler Şampiyonası’nda başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi bir kadroya sahibiz ancak daha da önemli burada çok güzel bir aile ortamı var. İsmail ve Hasan abilerim, hocalarım, arkadaşlarım çok güzel bir kimya oluşturmuş. Kısacası burada gönül birlikteliği mevcut. İyi ki Kocaeli Masterler adına futbol oynuyorum. Umarım uzun yıllar beraber şampiyonalara katılır, kupalar kazanırız” dedi.
Bugün 13:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:14 TSİ )
Yıldıray Aktürk ortamdan çok memnun
Kocaeli Masterler’in bu sezon kadrosuna kattığı başarılı stoper Yıldıray Aktürk, çok iyi bir ortamda bulunduğunu ifade etti.
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Bugün 13:13 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz