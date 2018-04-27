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Bugün 13:13 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:14 TSİ )

Yıldıray Aktürk ortamdan çok memnun

Kocaeli Masterler’in bu sezon kadrosuna kattığı başarılı stoper Yıldıray Aktürk, çok iyi bir ortamda bulunduğunu ifade etti.

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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Orduspor’da sezonu geçiren Yıldıray “Türkiye Masterler Şampiyonası’nda başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi bir kadroya sahibiz ancak daha da önemli burada çok güzel bir aile ortamı var. İsmail ve Hasan abilerim, hocalarım, arkadaşlarım çok güzel bir kimya oluşturmuş. Kısacası burada gönül birlikteliği mevcut. İyi ki Kocaeli Masterler adına futbol oynuyorum. Umarım uzun yıllar beraber şampiyonalara katılır, kupalar kazanırız” dedi.

Bugün 13:13 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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