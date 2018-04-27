Yıldıray Aktürk ortamdan çok memnun

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Orduspor’da sezonu geçiren Yıldıray “Türkiye Masterler Şampiyonası’nda başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi bir kadroya sahibiz ancak daha da önemli burada çok güzel bir aile ortamı var. İsmail ve Hasan abilerim, hocalarım, arkadaşlarım çok güzel bir kimya oluşturmuş. Kısacası burada gönül birlikteliği mevcut. İyi ki Kocaeli Masterler adına futbol oynuyorum. Umarım uzun yıllar beraber şampiyonalara katılır, kupalar kazanırız” dedi.