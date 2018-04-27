Hedise Evyap İlkokulu, ikinci maçında Cumhuriyet İlkokulu’nu 4-2 yendi, grupta avantajlı duruma geldi. Evyap İlkokulu öğretmeni Metin Erol “Takımı eğitim öğretim yılının başından bu yana çalıştırdıklarını ve hakli bir galibiyet aldıklarını” söyledi. Ayrıca turnuvayı düzenleyen Derince Belediyesi’ne, öğrencilere bu alanda kendilerini gerçekleştirme fırsatı yarattıkları için teşekkür etti.
Bugün 13:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:33 TSİ )
Hedise Evyap’ta çifte bayram: 4-2
23 Nisan bayram heyecanının yaşandığı bu hafta içerisinde, Derince Belediyesi tarafından düzenlenen İzmit, Körfez ve Derince ilçeleri 2008 ve 2009 doğumlu ilkokul öğrencileri arasında gerçekleşen futbol turnuvası, ikinci maçları oynandı.
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Bugün 13:32 TSİ - Spor
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