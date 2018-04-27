Hedise Evyap’ta çifte bayram: 4-2

Hedise Evyap İlkokulu, ikinci maçında Cumhuriyet İlkokulu’nu 4-2 yendi, grupta avantajlı duruma geldi. Evyap İlkokulu öğretmeni Metin Erol “Takımı eğitim öğretim yılının başından bu yana çalıştırdıklarını ve hakli bir galibiyet aldıklarını” söyledi. Ayrıca turnuvayı düzenleyen Derince Belediyesi’ne, öğrencilere bu alanda kendilerini gerçekleştirme fırsatı yarattıkları için teşekkür etti.