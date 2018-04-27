Liglerin voleybol branşı karşılaşmaları Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu'nda 23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Çeşitli üniversitelerden 8 bayan 8 erkek takımın kapıştığı final müsabakaları dün gerçekleşti.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
ÜNİLİG voleybol Ligi sona erdi
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2017-2018 eğitim öğretim dönemi kapsamında Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) final müsabakaları Kocaeli’nde yapıldı.
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Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz