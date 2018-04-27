P&G, yeni sürdürülebilirlik hedefleriyle karbon salınımını %50 azaltacak

P&G Global Bulaşık Deterjanı ve Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elvan Önal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tüketiciler, güvendikleri markaların üstün performans göstermesini ve dünyamızın karşılaştığı en karmaşık zorluklardan bazılarının çözülmesine yardımcı olmasını bekliyor. Küresel erişimimiz, hizmet verdiğimiz beş milyar tüketiciye sunduğumuz anlayış ve inovasyon yeteneklerimiz bize olumlu bir fark yaratma konusunda eşsiz imkanlar kazandırıyor.”

"Hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaştık"

P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise konuyla ilgili olarak “P&G’nin globalde belirlediği sürdürülebilirlik hedeflerine Türkiye olarak önemli katkı sağlıyoruz. Oldukça önemli görülen katı atık depolama alanlarına üretim kaynaklı ‘sıfır atık’ gönderme hedefine P&G Türkiye olarak beklediğimizden de kısa sürede ulaşmayı başlardık. Hem markalar hem de iş süreçleri için belirlenen yeni 2030 hedeflerine ülke olarak en önemli katkıyı sağlama amacındayız” dedi.

P&G’nin “Hedef 2030” dokümanı şu maddeleri içeriyor:

Markalar: P&G'nin, Always, Ariel, , Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene ve Prima’nın da dahil olduğu 20 lider markası, %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir ambalajlarla ve markaların %100'ünde şeffaf içerikle tüketicilere verdiği güveni sürdürecek. Markalarıyla daha fazla sürdürülebilir yenilikler başlatarak da sorumlu tüketimi mümkün kılacak ve bu anlayışa ilham verecek.

P&G'nin, Always, Ariel, , Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene ve Prima’nın da dahil olduğu 20 lider markası, %100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir ambalajlarla ve markaların %100'ünde şeffaf içerikle tüketicilere verdiği güveni sürdürecek. Markalarıyla daha fazla sürdürülebilir yenilikler başlatarak da sorumlu tüketimi mümkün kılacak ve bu anlayışa ilham verecek. Tedarik Zinciri: P&G, üretim sahalarındaki sera gazı emisyonlarını yarıya indirecek ve bu sahalar tesislerinin %100'üne güç sağlamaya yetecek miktarda yenilenebilir elektrik tedarik edecek. P&G ayrıca, yeniden kullanımla en az 5 milyar litre su tasarrufunda bulunacak.

P&G, üretim sahalarındaki sera gazı emisyonlarını yarıya indirecek ve bu sahalar tesislerinin %100'üne güç sağlamaya yetecek miktarda yenilenebilir elektrik tedarik edecek. P&G ayrıca, yeniden kullanımla en az 5 milyar litre su tasarrufunda bulunacak. Toplum: P&G, dünya okyanuslarına plastik atılmasını engelleyen, ormanları koruyan ve büyüten, emici hijyen ürünleri için geri dönüşüm çözümlerini genişleten ve dünyanın öncelikli havzalarındaki suyu koruyan, insanların, gezegenin ve işimizin gelişmesini sağlayan dönüştürücü ortaklıklar kurmaya devam edecek.

P&G, dünya okyanuslarına plastik atılmasını engelleyen, ormanları koruyan ve büyüten, emici hijyen ürünleri için geri dönüşüm çözümlerini genişleten ve dünyanın öncelikli havzalarındaki suyu koruyan, insanların, gezegenin ve işimizin gelişmesini sağlayan dönüştürücü ortaklıklar kurmaya devam edecek. Çalışanlar: P&G, sürdürülebilir düşüncenin ve bunun uygulamalarının günlük iş akışına yansıması için çalışanlarını sürdürülebilirlik anlayışına dahil edecek, yönlendirecek ve ödüllendirecek. Sağlanan her katkı çalışana ödül olarak yansıtılacak ve bu performans değerlendirmelerine entegre edilecek.

Çevresel sürdürülebilirlikteki liderliğini pekiştiren P&G, 2020 yılı sürdürülebilirlik hedeflerindeki ana faaliyet alanlarının çoğunda güçlü ilerlemeler kaydetmiş durumda. İklim konusunda, 2010'dan bu yana mutlak sera gazı emisyonları %16 azaltılırken suda 2010'dan bu yana üretim tesislerinde kullanılan su miktarı %27 oranında düşürdü; atıklar konusunda ise üretim alanlarının %80'inden fazlasında depolama alanlarına gönderilen üretim kaynaklı “sıfır atık” hedefini başardı.

"Bir bulaşık yıkama ürününün en büyük farkı..."

Fairy’nin bu hedefler için güçlü katkılar sağladığına ve Türkiye’deki tüketicilerinin yaşamında ve Bulaşık Bakım kategorisinde olumlu etkiler yarattığına dikkat çeken Elvan Önal, şunları belirtti: “Bir bulaşık yıkama ürününün en büyük farkı nerede yaratabileceğini anlamak için, kategorimizdeki yaşam döngüsündeki sürdürülebilirlik ayak izimizin tamamını ele almak zorundayız. Bu, önceliklerimizin ne olması gerektiğini açıkça gözler önüne seriyor. En büyük etki, ‘kullanım sırasında’ kendini gösteriyor ve elde yıkama ile otomatik yıkama, ayak izinin %90'ını oluşturuyor. İşte bu yüzden, bu zorlukları aklımızdan çıkarmadan ürünlerimizi geliştiriyoruz.”

Bir kutu Fairy ile 12.000 bin tabak yıkanabiliyor

En konsantre elde yıkama deterjanı piyasaya Fairy tarafından sunuluyor. Fairy’nin küçük bir damlasında bulunan güç sayesinde bir şişe Fairy ile 12.000 tabak yıkanabiliyor ve Fairy diğer marka ürünlerden 2 kat daha uzun süre dayanıyor. Bu da, daha az plastik kullanımı ve nakliye kaynaklı daha az CO2 emisyonu anlamına geliyor. Fairy Türkiye'de piyasaya sunulduğundan beri, Türkiye’deki tüketiciler 300 MM daha az şişe kullandı. Bu da, 18.000 ton seyreltik ürüne ait plastik atığının önüne geçmeye ve taşımada 15.000 ton Co2 tasarrufuna eş değer bir kazanım demek.

Fosfat kullanmadan...

P&G’nin Fairy otomatik bulaşık yıkamadaki devrim niteliğindeki inovasyonu, fosfat kullanmadan performans iyileştirme konusunda önemli bir teknik zorluğun üstesinden gelmemize olanak sağladı. Azaltılmış çevresel ayak izine ve daha iyi bir temizleme performansına sahip olan Fairy Platinum ADW ile tüketicilerin bulaşıklarına ön yıkama yapmasına gerek kalmıyor. Bu gelişme, yılda yaklaşık 9 milyar litre su tasarrufu potansiyeline sahip; bu da yaklaşık 9,000 olimpik yüzme havuzuna denk geliyor. P&G’nin global sürdürülebilirlik hedeflerine buradan ulaşabilirsiniz.