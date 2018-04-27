CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, 28 Nisan Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Kayseri’de yapılacak olan il başkanları toplantısına katılmak üzere bugün Kayseri’ye gitti. Toplantıda , 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek erken seçim ve seçim güvenliği konuları görüşülecek.

BAŞKANLIĞA AKAR VEKALET EDECEK

3 gün süreyle il dışında olacak olan İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ın yerine il başkanlığına vekaleten Spor Kurulu ve Tanıtım, Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar atandı.