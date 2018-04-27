Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım

24 Haziran seçimleri yaklaşırken açıklamalar peş peşe geliyor... Herkesin merakla cevap ettiği soruya cevap Abdullah Gül'den geldi. Abdullah Gül Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularına cevap verdi. Abdullah Gül: "Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım ne düşündüğümü ne yağcağımı yarın deraylı olarak anlatacağım. Cami önünde memleketin geleceği ile ilgili önemli meseleleri konuşmayı doğru bulmuyorum"