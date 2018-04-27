Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:10 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:07 TSİ )

Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım

24 Haziran seçimleri yaklaşırken açıklamalar peş peşe geliyor... Herkesin merakla cevap ettiği soruya cevap Abdullah Gül'den geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran seçimleri yaklaşırken açıklamalar peş peşe geliyor... Herkesin merakla cevap ettiği soruya cevap Abdullah Gül'den geldi. Abdullah Gül Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularına cevap verdi. Abdullah Gül: "Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım ne düşündüğümü ne yağcağımı yarın deraylı olarak anlatacağım. Cami önünde memleketin geleceği ile ilgili önemli meseleleri konuşmayı doğru bulmuyorum"

Bugün 14:10 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım mask
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar mask
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı! mask
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı!
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı! mask
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı!
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu! mask
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu!
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı mask
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL