Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ödülleri sahiplerini buldu

Gölcük’teki ilkokullar ve ortaokullar, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Gölcük’te öğrenci olmak projesi ve 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Geleneksel Eğlenceli Çocuk Oyunları Şenliği’nde buluştu. Şenliğe toplam 32 okul ve 384 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Çocuk Şenliği, birbirinden güzel anların yaşanmasına neden oldu. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı tekrar hatırlatmak ve yaşatmak için yapılan şenlik, öğrencilerin de hoşuna gitti. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde son gün, 17 Ağustos Spor Salonu’nda mendil kapmaca oynandı.