Gölcük’teki ilkokullar ve ortaokullar, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Gölcük’te öğrenci olmak projesi ve 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Geleneksel Eğlenceli Çocuk Oyunları Şenliği’nde buluştu. Şenliğe toplam 32 okul ve 384 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Çocuk Şenliği, birbirinden güzel anların yaşanmasına neden oldu. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı tekrar hatırlatmak ve yaşatmak için yapılan şenlik, öğrencilerin de hoşuna gitti. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde son gün, 17 Ağustos Spor Salonu’nda mendil kapmaca oynandı.
Bugün 14:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ödülleri sahiplerini buldu
Gölcük Belediyesi’nin 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için “Gölcük’te öğrenci olmak” projesi kapsamında Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü İşbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.
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Bugün 14:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz