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Darıcalı Karateciler Balkan Şampiyonası’nda

23.Balkan Karate Şampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak.

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Karate’nin markası Darıca Belediyesi’nden 6 milli sporcumuz, zirve mücadelesi için Tatamiye çıkacak. Karate’de marka olan DARES, Uluslar Arası Şampiyonalarda Milli Takımımızı sırtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Gaziantep’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Milli Takıma seçilen genç sporcularımız, 27-29 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılmakta olan Balkan Şampiyonası için Milli Takımla beraber Sırbistan’a gitti. Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde Tatamiye çıkacak Milli Sporcularımız, Kata ve Kumite dallarında madalya mücadelesi verecek.

DARICALI 6 SPORCU MİLİ TAKIMDA

Gaziantep’teki Türkiye Şampiyonası’nda madalya elde eden Kutay Gökalp, Taylan Cemal Sakin, Azra Çakır, Yasemin Yağcı, Zeynep Ceren Şınık ve Berfin Gürsu, Balkan Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Sporcularımız arasında yer alıyor. Şampiyona öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Adnan Şamdan, “Balkan Şampiyonaları için Dünya Karatesi için bir markadır. Birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonları, genç yaşlarda katıldıkları Balkan Şampiyonalarından yükselerek kariyerlerine ulaştı. Hedefimiz ülkemiz ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluklarla dönmek. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen belediye başkanımız Şükrü Karabacak’ın destekleriyle Darıca’yı Karate’de marka haline getirdik. Başarılarımızı Balkan Şampiyonası’nda taçlandıracağız” dedi.

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