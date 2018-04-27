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Fethiye Caddesi'nde bomba paniği!

İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi mevkisinde çöp kenarına bırakılan şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz içinden çeşitli kıyafetler çıktı.

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İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi ile Hürriyet Caddesinin kesiştiği noktada çöp kutusunun yanına bırakılan sahipsiz valizden şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Fethiye Caddesi ile Hürriyet Caddesini insan ve araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra durumu bomba imha ekiplerine bildirdi. Bomba imha uzmanı olay yerine gelerek valizi yerleştirdikleri fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan valiz içerisinden çeşitli kıyafetler çıktı.

Bugün 14:31 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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