İYİ Parti'de 9 istifa!

İYİ Parti teşkilatları seçimlere girmelerinin kesinleşmesinin ardından çalışmalarına hız vererek devam ediyor. Bu anlamda 24 Haziran 2018 seçimleri için vekil adayı olmak isteyen il ve ilçe tşeşkilat üyeleri görevlerinden bir bir istifa etmeye başladı. Şu ana kadar İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulundan 9 kişi görevinden istifa etti. İl yönetim kurulu üyelerinden; Murat Atar, Bahar Yavuz, Renan Argun Kıran, Fuat Berna, Ahmet Yeşil, Rugan Tekcan, Dicle Akın ve Ayşegül Babacan, il disiplin kurulu üyesi Resul Patan istifasını verdi. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde vekillik için başvurmaları bekleniyor.