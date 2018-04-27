Şakacı, adım adım vekil aday adaylığına

MHP Kandıra’nın kurucularından merhum Emrullah Şakacı’nın torunu, MHP il genel meclis üyesi 1999 Gölcük depreminde hayatını kaybeden merhum Mehmet Şakacı’nın oğlu, 2014 yerel seçimlerinde Kandıra belediye başkan adayı olan Ahmet Şakacı’nın yeğeni olan Alperen Şakacı, milletvekili aday adaylığı ile ilgili gazetemize konuştu.

‘GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR’

Şakacı, “Milliyetçi Hareket Partisi’nde istişare ve lidere itaat çok önemli kavramlardır. Milletvekilliği aday adaylığımla ilgili parti büyüklerimle yaptığım görüşmeler devam ediyor. Bizim görevimiz milli ittifak sürecine en iyi şekilde uyarak Cumhur ittifakına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte, Kocaeli’de en iyi sonucu almak için çalışmaktır. Milletvekilliği aday adaylığı noktasında alacağımız kararlar da Kandıra’mızın, hemşehrilerimizin yanımızda duracağından şüphemiz yok” açıklamalarında bulundu.

ALPEREN ŞAKACI KİMDİR?

1986, Kandıra doğumlu. Kocaeli Pirelli Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği ve aynı zamanda Kandıra’da müteahhitlik yapmakta. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Lastik Plastik Teknolojileri Yüksekokulu mezunu. Kocaeli Ülkü Ocakları Ortaöğretim masa başkanlığı, Kocaeli Başiskele Kurucu Ülkü Ocakları Başkanlığı, Kocaeli Ülkü Ocakları ikinci başkanlığı, Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Denetim Kurulu üyeliği, Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği ve Kocaeli Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor. Evli ve bir çocuk babası.