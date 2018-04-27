CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçimde Milletvekili aday adayı olacağından istifasını vererek yönetim toplantısına son defa katılıp, yönetimdeki arkadaşlarıyla vedalaştı. Kanko’nun yerine yedeklerde birinci sırada yer alan Av. Merih Kuruçelik çağrıldı. CHP’den 2011 yılında milletvekili adayı, 2015 yılında milletvekili aday adayı olan Kocaeli Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Ehlinaz Torun görevinden istifa ederek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Bugün 14:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:56 TSİ )
CHP’de 2 istifa!
Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrası siyaset bir anda kızıştı. Partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Siyasi partilerin SKM ve aday komisyonluğu başkanlıkları belli olduktan sonra milletvekili aday adaylığı başvuru süreçleri de başladı.
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz