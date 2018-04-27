CHP’de 2 istifa!

CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçimde Milletvekili aday adayı olacağından istifasını vererek yönetim toplantısına son defa katılıp, yönetimdeki arkadaşlarıyla vedalaştı. Kanko’nun yerine yedeklerde birinci sırada yer alan Av. Merih Kuruçelik çağrıldı. CHP’den 2011 yılında milletvekili adayı, 2015 yılında milletvekili aday adayı olan Kocaeli Üniversitesi Doktor Öğretim Görevlisi Ehlinaz Torun görevinden istifa ederek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.