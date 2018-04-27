Seçime sayılı günler kala geçtiğimiz akşam MHP İl binasında geç saatlere kadar süren toplantının ardından seçime girecek aday adayları belli oldu. İl Başkanı Aydın Ünlü aday olmayıp mevcut görevine devam ederken Milletvekili Saffet Sancaklı yeniden aday oldu. Aydın Ünlü’nün akşam saatlerinde aday olmadığını açıklayacağı basın toplantısında 30 kişilik aday adaylığı listesini de açıklayacağı kulislerde konuşulanlar arasında.
İşte MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda seçime girecek isimler:
Saffet Sancaklı-Kocaeli Milletvekili
Ercan İnci-Kocaeli eski İl Sağlık Müdürü
Hilal Elmas-MYK üyesi
Yusuf Ziya Ünsal-MHP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı
Ertan Yılmaz-MHP İl Başkan Yardımcısı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz