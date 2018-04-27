Kemal Köse aday adayı oluyor

MHP 25. Dönem Kocaeli Milletvekilliği görevinde bulunan Kemal Köse 24 Haziran seçimleri için aday adayı oluyor. Kemal Köse geçtiğimiz gün gazetecilere yaptığı açıklamada “Aydın başkanın aday adayı olmaması benim kararım için önemliydi. Partideki arkadaşlarımla istişarelerde bulunacağım” demişti. Bugün konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Kemal Köse il başkanı Aydın Ünlü ile görüştüğünü belirterek aday adayı olmayı düşündüğünü söyledi. Köse bu hafta sonu partiye gelerek milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvurusunu yapacak.