MHP 25. Dönem Kocaeli Milletvekilliği görevinde bulunan Kemal Köse 24 Haziran seçimleri için aday adayı oluyor. Kemal Köse geçtiğimiz gün gazetecilere yaptığı açıklamada “Aydın başkanın aday adayı olmaması benim kararım için önemliydi. Partideki arkadaşlarımla istişarelerde bulunacağım” demişti. Bugün konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Kemal Köse il başkanı Aydın Ünlü ile görüştüğünü belirterek aday adayı olmayı düşündüğünü söyledi. Köse bu hafta sonu partiye gelerek milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvurusunu yapacak.
Bugün 15:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:49 TSİ )
Kemal Köse aday adayı oluyor
MHP 25. Dönem Kocaeli Milletvekilliği görevinde bulunan Kemal Köse 24 Haziran seçimleri için aday adayı oluyor
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:20 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz