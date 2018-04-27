Küçükkaya yerine o isim geliyor!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Kasım 2014 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevinden gözyaşları içinde istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olduğunu açıklamıştı. CHP İzmit İlçe Örgütü’nde bugün saat 18.30’da ilçe yönetimi ile birlikte yapılacak olan olağanüstü toplantı sonrası Hakan Çakar’ın ilçe başkanı olması bekleniyor.