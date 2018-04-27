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Bugün 15:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 18:09 TSİ )

Küçükkaya yerine o isim geliyor!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın istifa ederek milletvekilliği aday adaylığını açıklamasının ardından ilçe örgütü tarafından yapılacak olağanüstü toplantı sonrasında Küçükkaya’nın yerine Hakan Çakar’ın gelmesi bekleniyor.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya,  Kasım 2014 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevinden gözyaşları içinde istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olduğunu açıklamıştı. CHP İzmit İlçe Örgütü’nde bugün saat 18.30’da ilçe yönetimi ile birlikte yapılacak olan olağanüstü toplantı sonrası Hakan Çakar’ın ilçe başkanı olması bekleniyor.

Bugün 15:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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