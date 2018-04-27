AKP'de şu ana kadar vekil başvurusu yapan tüm isimler bu haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim kararı sonrasında siyasi kulisler hareketlendi. AKP’de milletvekili aday adayları resmi başvuruların başlamasının ardından milletvekili aday adayı olmak isteyenler partiye gelmeye başladılar.Aday adayları partiye gelip başvuru formunu alabilecekleri gibi internetten de formu indirebiliyorlar.Partiye gelen isimlerden ilk resmi başvuruyu Alaattin Köksal adına oğlu Yasin Köksal yaptı. Köksal’ın resmi başvurusunun ardından Adem Erikli, Asameddin Yürük, Atilla Bahçe, Derviş Bozkurt, Durukan Balık, Muhiyettin Gültekin, Nedim Özer, Serkan Akyıldız, Halit Çokan, İsrafil Kamacı, Olcay Günlü, Ümit Bengi ve Yavuz Demir de resmi başvuruda bulundu.

BEKLENEN İSİMLER HAFTA SONU BAŞVURACAK

Özellikle hafta sonu AKP’de yoğunluk olması beklenirken Cumartesi günü saat 11.00’da mevcut milletvekilleri aday adaylık başvurusunu teslim edecek. Ardından Saat 14.00 sıralarında Memur Sen Eski İl Başkanı Halil İbrahim Keleşoğlu, 15.00’da da eski il başkanı Mahmut Civelek aday adaylık başvurularını teslim edecek. Pazar günü saat 11.00’da da Şemsettin Ceyhan milletvekilliği aday adaylık başvurusunda bulunacak.

AKP’DE İLK BAŞVURU KÖKSAL’DAN

AKP Kocaeli Milletvekili aday adayı olarak ilk resmi başvuruyu geçtiğimiz Çarşamba günü Alaattin Köksal yaptı. Resmi başvuruların başlamasının ardından Alaattin Köksal ilk milletvekili aday adayı oldu. Alaattin Köksal’ın şehir dışında olmasından dolayı oğlu Yasin Köksal başvuruyu yaptı.

ALAATTİN KÖKSAL KİMDİR?

1956 Trabzon doğumlu. Kapatılan Refah Partisi’nde İl Başkanlığı, Fazilet Partisi’nde MKYK üyeliği ve Saadet Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve GİK üyeliği yaptı. Saadet Partisinden istifa eden Köksal, evli ve 4 çocuk babası.

İL BAŞVURU FORMUNU ERTEKİN AKBULAK ALDI

AKP’de resmi başvuruların başlamasının ardından ilk milletvekili aday adaylığı başvuru formunu Ertekin Akbulak aldı. AKP’de ilk olarak Ertekin Akbulak milletvekilliği aday adayı olmak için partiye geldi.

İKİNCİ RESMİ BAŞVURU ADEM ERİKLİ’DEN GELDİ

AKP’de milletvekili aday adayı olmak isteyerek resmi başvuru yapan ikinci isim Adem Erikli oldu. İl binasına evraklarını teslim eden Erikli, “Yeni yönetimde yer almak ve cumhurbaşkanımız ile yola devam etmek istiyoruz” dedi.

ADEM ERİKLİ KİMDİR?

1975 Ordu doğumlu olan Adem Erikli, daha önce partide görev almadı. Müteahhit olan Erikli evli ve 2 çocuk babası.

YAVUZ DEMİR’DEN ADAY ADAYLIK BAŞVURUSU

Gebze Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kanal 5 N Televizyonu’nun sahibi Yavuz Demir’de aday adaylık başvurusunda bulundu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Türkiye Standartları’ndan emekli olan Demir, yerel basınla alakalı çalışmalar yapacağını söyledi. 2016 yılında AKP’ye üye olan Demir, partinin hiçbir kademesinde görev almadı.

ATİLLA BAHÇE, BAŞVURU DİLEKÇESİNİ VERDİ

AKP’de milletvekili aday adayı olmak için il binasına gelen Atilla Bahçe, resmi başvurusunu yaptı1983 doğumlu olan Atilla Bahçe ilkokul mezunu. Evli ve 3 çocuk babası olan Bahçe, inşaat ve hafriyat işiyle uğraşıyor. Aslen Ağrılı olan Bahçe, Gebze’de ikamet ediyor. 2009’dan beri AKP’ye üye.

BOZKURT RESMİ BAŞVURUSUNU YAPTI

AKP Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Derviş Bozkurt, 24 Haziran’daki erken seçimlerde milletvekili aday adayı başvurusunu yaptı

DERVİŞ BOZKURT KİMDİR?

1988 Gebze doğumlu olan Derviş Bozkurt, aslan Ardahanlı ve Darıca’da ikamet ediyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Bozkurt, Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak da görev yapan Bozkurt’un proje firması bulunuyor.

GEBZELİ DURUKAN BALIK ADAY ADAYI

AKP’de milletvekili aday adayı başvurularının üçüncü gününde ilk resmi başvuruyu Gebze Gençlik Kolları yönetiminde yer alan Durukan Balık yaptı. AKP’de milletvekili aday adayı başvurularının üçüncü gününde ilk resmi başvuruyu Gebze Gençlik Kolları yönetiminde yer alan Durukan Balık yaptı. 1993 yılında Giresun’da dünyaya gelen Balık, Bilecik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun. İş Sağlığı ve İş Güvenliği üzerine yüksek lisans yapan Balık, evli ve 2 çocuk babası. Gebze’de İnşaat Firması olan Balık, Gençlik Kolları mahalle ve ilçe yönetiminde görev yaptı.

MUHİYETTİN GÜLTEKİN ADAY ADAYI OLDU

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Muhiyettin Gültekin görevinden istifa ederek resmi başvurusunu yaptı

MUHİYETTİN GÜLTEKİN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Gültekin 1962 doğumlu ve aslen Ağrılı. 30 yıldır kentimizde ikamet eden Gültekin 2. Dönem Dilovası Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu. 2011’de de aday adayı olan Gültekin, şansını ikinci kez deneyecek

AKYILDIZ AK PARTİ’DE ADAY ADAYI

2004’ten bu yana AKP’de üyeliği bulunan Serkan Akyıldız, resmi başvurusunu yaptı

24 Haziran seçimleri öncesi AKP’de aday adaylığı başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen isimler başvuru formunu doldurarak aday adaylık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 2004’ten bu yana AKP’de üyeliği bulunan Serkan Akyıldız, resmi başvurusunu yaptı

SERKAN AKYILDIZ KİMDİR?

1984 yılında İzmit’te doğan Serkan Akyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü de bitiren Akyıldız, İTÜ’de yüksek lisans yaptı. Şuan da inşaat ve hafriyat işiyle uğraşan Akyıldız’ın SGC adından bir firması var. Akyıldız, aynı zamanda KOTO meclis üyesi ve Başiseke’de oturuyor. 2004’ten bu yana partiye üye.

ÖZER’DE AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI

24 Haziran seçimleri öncesi AKP’de aday adaylığı başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen isimler başvuru formunu doldurarak aday adaylık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Çarşamba gününden beri 9’ncu resmi başvuru yapıldı. 9’ncu başvuruyu yapan isim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nedim Özer oldu.

NEDİM ÖZER KİMDİR ?

1965 İzmit doğumlu, evli 6 çocuk babası, lise mezunu , Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığının yanı sıra Türk-Arap ilişkileri Meclisi Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Koordinatörü. Partinin herhangi bir kademesinde daha önce görev almadı. Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadan önce partiye yeni üye oldu.

YÜRÜK’DE AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI

Tapu Kadastro'da memurluk görevinden istifa eden ve Gebze'de ikamet eden Asammedin Yürük 24 Haziran seçimlerinde AKP’den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu24 Haziran seçimleri öncesi AKP’de aday adaylığı başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen isimler başvuru formunu doldurarak aday adaylık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Çarşamba gününden beri 10’ncu resmi başvuru yapıldı. 10’ncu başvuruyu yapan isim Asameddin Yürük oldu

ASAMEDDİN YÜRÜK KİMDİR ?

1981 Bitlis Ahlat doğumlu , Tapu Kadastro'da memurluk görevinden istifa etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar ve Muhasebe bölümü mezunu, aynı zamanda şuanda Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Yönetimi bölümünde okumaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

ÇOKAN RESMİ BAŞVURUSUNU YAPTI

AKP'nin tanınan isimlerinden Avukat Halit Çokan 24 Haziran seçimleri için Milletvekilliği aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı. Halit Çokan 25.’nci ve 26’nvı dönem Kocaeli Milletvekilliği adayları içinde 9’nvu sırada yer almıştı. Halit Çokan’ın dışındaki aday adaylarının resmi başvuruları toplantı odasında alınırken Çokan’ın resmi başvurusunun İl Başkanlığı odasında alınması dikkatlerden kaçmadı. Çokan’ınresmi başvurusunda geçtiğimiz gün il başkanlığında istifa ederek aday adayı olacağını açıklayan Şemsettin Ceyhan’da hazır bulundu.

HALİT ÇOKAN KİMDİR ?

1972 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak 1 yıl serbest avukatlık yaptı. 1997-1999 yılları arasında stajyer hâkimlik ve 1999-2001 yılları arasında da hâkimlik görevini icra etti. Hâkimlik mesleğinden kendi isteğiyle ayrılarak tekrar serbest avukatlık mesleğine döndü. Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Hukuk alanında yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Siyasi hayatı, lise ve üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nda aldığı görevler ile başlayan Halit Çokan, 2008-2014 yılları arasında AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, önce Yerel Yönetimlerden bilahare Seçim İşlerinden Sorumlu olmak üzere İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

AK PARTİ'DE KAMACI DA ADAY ADAYI

24 Haziran seçimleri öncesi AKP’de aday adaylığı başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyen isimler başvuru formunu doldurarak aday adaylık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İsrafil Kamacı da milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

İSRAFİL KAMACI KİMDİR?

1971 Ardahan doğumlu olan Kamacı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. KC Kimya yönetim kurulu başkanı olan Kamacı evli ve 4. çocuk babası.

13. GEBZELİ ÜMİT BENGİ'DEN

24 Haziran seçimlerin için milletvekili aday adaylığı başvuru süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte il binası en hareketli parti kuşkusuz AKP. Üçüncü günde 7 başvuru alan AKP'de 13. başvuru Gebzeli Ümit Bengi'den geldi. Ümit Bengi'nin ilk tercihi Mersin, ikinci tercihi Kocaeli.

ÜMİT BENGİ KİMDİR?

1972 Mersin doğumlu olan Bengi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Mühendisliği. Bengi, Gebze'de Tarımsal Üretimle uğraşıyor. Bekar ve 2 çocuk babası.

OLCAY GÜNLÜ DE ADAY ADAYI

AKP’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuran isimler arasında Olcay Günlü’de bulunuyor. Günlü 1973 ordu doğumlu. Esnaf olan Olcay Günlü evli ve 2 çocuk babası. Ortaokul mezunu olan Günlü parti üyesi.