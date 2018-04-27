Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:49 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:50 TSİ )

Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı

AKP'nin tanınan isimlerinden Avukat Halit Çokan 24 Haziran seçimleri için Milletvekilliği aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP'nin tanınan isimlerinden Avukat Halit Çokan 24 Haziran seçimleri için Milletvekilliği aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı. Halit Çokan 25.’nci ve 26’nvı dönem Kocaeli Milletvekilliği adayları içinde 9’nvu sırada yer almıştı. Halit Çokan’ın dışındaki aday adaylarının resmi başvuruları toplantı odasında alınırken Çokan’ın resmi başvurusunun İl Başkanlığı odasında alınması dikkatlerden kaçmadı. Çokan’ın resmi başvurusunda geçtiğimiz gün il başkanlığında istifa ederek aday adayı olacağını açıklayan Şemsettin Ceyhan’da hazır bulundu.

HALİT ÇOKAN KİMDİR ?

1972 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak 1 yıl serbest avukatlık yaptı. 1997-1999 yılları arasında stajyer hâkimlik ve 1999-2001 yılları arasında da hâkimlik görevini icra etti. Hâkimlik mesleğinden kendi isteğiyle ayrılarak tekrar serbest avukatlık mesleğine döndü. Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Hukuk alanında yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Siyasi hayatı, lise ve üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nda aldığı görevler ile başlayan Halit Çokan, 2008-2014 yılları arasında AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, önce Yerel Yönetimlerden bilahare Seçim İşlerinden Sorumlu olmak üzere İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bugün 15:49 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım mask
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar mask
CHP Kocaeli'de yeni başkan: Hasan Akar
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı! mask
İş adamı, tecavüzden 13 yıl hapse çarptırıldı!
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı! mask
Ufuk Ekinci istifa edip, adaylığını açıkladı!
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu! mask
KOTO üyesi AKP'den vekil aday adayı oldu!
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı mask
Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit Caddesi'nde feci kaza: 1 yaralı

GALERİ

Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL