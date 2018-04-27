Halit Çokan, resmi başvurusunu yaptı

AKP'nin tanınan isimlerinden Avukat Halit Çokan 24 Haziran seçimleri için Milletvekilliği aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı. Halit Çokan 25.’nci ve 26’nvı dönem Kocaeli Milletvekilliği adayları içinde 9’nvu sırada yer almıştı. Halit Çokan’ın dışındaki aday adaylarının resmi başvuruları toplantı odasında alınırken Çokan’ın resmi başvurusunun İl Başkanlığı odasında alınması dikkatlerden kaçmadı. Çokan’ın resmi başvurusunda geçtiğimiz gün il başkanlığında istifa ederek aday adayı olacağını açıklayan Şemsettin Ceyhan’da hazır bulundu.

HALİT ÇOKAN KİMDİR ?

1972 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak 1 yıl serbest avukatlık yaptı. 1997-1999 yılları arasında stajyer hâkimlik ve 1999-2001 yılları arasında da hâkimlik görevini icra etti. Hâkimlik mesleğinden kendi isteğiyle ayrılarak tekrar serbest avukatlık mesleğine döndü. Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Hukuk alanında yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Siyasi hayatı, lise ve üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nda aldığı görevler ile başlayan Halit Çokan, 2008-2014 yılları arasında AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, önce Yerel Yönetimlerden bilahare Seçim İşlerinden Sorumlu olmak üzere İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.