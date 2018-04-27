Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapılan kontrollerde bir oto yıkama işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Yetkililer, söz konusu işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlenerek ticaretten men edildiğini belirterek “ halen ruhsat almamış işyerleri zaman geçirmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını alsınlar. Aksi halde yapılacak denetimlerde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürleneceklerdir” dediler.
Bugün 15:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
İzmit Belediyesi’nin işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor.
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Bugün 15:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz