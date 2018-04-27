O oto yıkamacıya mühür vuruldu!

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapılan kontrollerde bir oto yıkama işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Yetkililer, söz konusu işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlenerek ticaretten men edildiğini belirterek “ halen ruhsat almamış işyerleri zaman geçirmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını alsınlar. Aksi halde yapılacak denetimlerde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle mühürleneceklerdir” dediler.