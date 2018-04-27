Ligin 33.haftasında yarın deplasmanda Yeni Orduspor ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan sarı yeşilliler, önceki gün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Taktiksel bir çalışma yaparak hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Darıca G.B’de, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gribal enfeksiyon geçirerek 2 gündür idmanlara çıkmayan Kerem Kaya’nın durumunun ise bugün belli olacağı öğrenildi.
Bugün 15:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:00 TSİ )
Darıca ant içti: Ordu geçilecek!
3.Lig 2.Grup lideri, 2.Lig kapısına kadar gelen Darıca Gençlerbirliği’nde nefesler tutuldu.
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Bugün 15:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz