Darıca ant içti: Ordu geçilecek!

Ligin 33.haftasında yarın deplasmanda Yeni Orduspor ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan sarı yeşilliler, önceki gün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Taktiksel bir çalışma yaparak hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Darıca G.B’de, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gribal enfeksiyon geçirerek 2 gündür idmanlara çıkmayan Kerem Kaya’nın durumunun ise bugün belli olacağı öğrenildi.