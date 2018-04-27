B Klasman hakemi olan Karakaya, sarı yeşilli temsilcimizin 2 Şubat 2014’te Maltepespor’adeplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem ile ilgili en çarpıcı istatistik ise yönettiği son 11 maçta deplasman takımlarının sadece 1 kez kazanması oldu. 1 yıl aradan sonra 3.Lig’de bir maça çıkacak olan 2.Lig hakemi Karakaya’nın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve İsmail Taygun Tasalı yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Hakan Ülker yapacak.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:02 TSİ )
MHK, Karakaya’yı atadı
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Pazar günü oynanacak olan Yeni Orduspor-Darıca Gençlerbirliği maçına Uşak bölgesi hakemlerinden Veli Karakaya’yı atadı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:00 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz