MHK, Karakaya’yı atadı

B Klasman hakemi olan Karakaya, sarı yeşilli temsilcimizin 2 Şubat 2014’te Maltepespor’adeplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem ile ilgili en çarpıcı istatistik ise yönettiği son 11 maçta deplasman takımlarının sadece 1 kez kazanması oldu. 1 yıl aradan sonra 3.Lig’de bir maça çıkacak olan 2.Lig hakemi Karakaya’nın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve İsmail Taygun Tasalı yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Hakan Ülker yapacak.