Evinde ölü olarak bulundu

İzmit Çayırköy Mahallesi Gölkent Siteleri A blok 2. Kattaki evinde tek başına yaşayan Çolakoğlu Fabrikasından emekli olan ve bir akrabasının yanında kahvede çalışan 59 yaşındaki Cahit Dağbaşı’ndan 2 gündür haber alamayan yakınları kendisini kontrol etmek için evine geldi. Aralık olan kapıdan içeri giren Dağbaşı’nın yakınları kendisini yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dağbaşı’nın yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Cahit Dağbaşı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Dağbaşı’nın herhangi bir hastalığının bulunmadığı öğrenilirken kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucu netlik kazanacak.