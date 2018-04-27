Martı ilk senesinde şampiyonluğa uçtu: 2-1

5 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkma hedefiyle yola çıkan mavi-beyazlı ekip, lige katıldığı ilk sezonda, şampiyon olarak 1.Küme’ye ‘merhaba’ dedi. Genç Kale ile oynadığı maçta mutlu sona ulaşan Darıca ekibi, Hikmet ve Onur’un attığı gollerle rakibini 2-1 yenerken, Nihat Tan’ın öğrencileri maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. ‘Şampiyon Martıspor’ sesleriyle Metin Oktay Stadı’nı inleten mavi-beyazlılar, Beyaz İnci Düğün Salonu’nda düzenlenen şampiyonluk yemeğinde kupasına kavuştu. Darıca Martıspor’a kupasını KASKF Başkan Murat Aydın verdi.