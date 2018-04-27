5 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkma hedefiyle yola çıkan mavi-beyazlı ekip, lige katıldığı ilk sezonda, şampiyon olarak 1.Küme’ye ‘merhaba’ dedi. Genç Kale ile oynadığı maçta mutlu sona ulaşan Darıca ekibi, Hikmet ve Onur’un attığı gollerle rakibini 2-1 yenerken, Nihat Tan’ın öğrencileri maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. ‘Şampiyon Martıspor’ sesleriyle Metin Oktay Stadı’nı inleten mavi-beyazlılar, Beyaz İnci Düğün Salonu’nda düzenlenen şampiyonluk yemeğinde kupasına kavuştu. Darıca Martıspor’a kupasını KASKF Başkan Murat Aydın verdi.
Bugün 16:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
Martı ilk senesinde şampiyonluğa uçtu: 2-1
2.Küme Futbol Ligi G Grubu’nda şampiyon, beklenildiği gibi Darıca Kültür ve Martıspor oldu.
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Bugün 16:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz