3 firmanın katıldığı, büyükşehir belediyesi ihale salonunda gerçekleşen ihalede en düşük teklifi 12 milyon 719 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 16 milyon 953 bin TL oldu. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi tamamlandığında Gebze’deki diğer spor mekânları arasındaki yerini alacak.
Bugün 16:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:14 TSİ )
Spor kompleksi için ihale tamamlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye kazandırılacak olan yeni dev spor kompleksi için ihale gerçekleştirdi.
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Bugün 16:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz