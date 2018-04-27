Spor kompleksi için ihale tamamlandı

3 firmanın katıldığı, büyükşehir belediyesi ihale salonunda gerçekleşen ihalede en düşük teklifi 12 milyon 719 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 16 milyon 953 bin TL oldu. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi tamamlandığında Gebze’deki diğer spor mekânları arasındaki yerini alacak.