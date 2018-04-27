Kocaeli amatör Süper Futbol Ligi’nden Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e yükselmek için Play-Out maçı oynama hakkı kazanan Kartepe Suadiye ile BAL’da mücadele eden ve bu ligden düşmemek için baraj maçı oynamak zorunda olan Çayırovaspor, kozlarını yarın İsmetpaşa Stadı’nda paylaşacaklar. Maça ilginin yoğun olması bekleniyor. Tek sorun sıcak hava. Mücadele 15.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Eskişehir bölgesi hakemi Berkay Şenyel yönetecek. Yardımcılıklarını Semih Kocaman ve Alp Osman Karaosmanoğlu yapacak.
Bugün 16:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:19 TSİ )
Çayırova - Kartepe Suadiye
Kartepe Suadiye ile BAL’da mücadele eden ve bu ligden düşmemek için baraj maçı oynamak zorunda olan Çayırovaspor, kozlarını yarın İsmetpaşa Stadı’nda paylaşacaklar.
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Bugün 16:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz