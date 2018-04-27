Periler Bayraklı’yı konuk ediyor…

Zorlu karşılaşma Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 17’de başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Gelişimspor’u 75-72 yenen İzmit Belediyespor, 20. galibiyetini aldı. Üçüncü sırada ve 48 puanda olan temsilcimiz, spor severlerin maça ilgi göstermesini bekliyor. Play Off için avantaj elde etmek isteyen temsilcimiz karşısında Bayraklı Belediyespor ise 9’uncu sırada ve 41 puanda bulunuyor. İzmit Belediyespor maçı kazanırsa, Play-Off için avantaj edecek.