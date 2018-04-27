Zorlu karşılaşma Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 17’de başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Gelişimspor’u 75-72 yenen İzmit Belediyespor, 20. galibiyetini aldı. Üçüncü sırada ve 48 puanda olan temsilcimiz, spor severlerin maça ilgi göstermesini bekliyor. Play Off için avantaj elde etmek isteyen temsilcimiz karşısında Bayraklı Belediyespor ise 9’uncu sırada ve 41 puanda bulunuyor. İzmit Belediyespor maçı kazanırsa, Play-Off için avantaj edecek.
Bugün 16:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:24 TSİ )
Periler Bayraklı’yı konuk ediyor…
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, yarın İzmir ekibi Bayraklı Belediyespor’u konuk edecek.
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Bugün 16:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz