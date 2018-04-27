Turkuaz 2. Tur kuralarını çekiyor

The Ness otel’de gerçekleştirelecek olan kura çekimi sabah saat 10.00 -12.00 arasında yapılacak. Oktay Kocatekin açıklamasında ise ‘‘Grup maçları sona erdi. Müsabakaların bitmesinin ardından yapacağımız kura çekiminde, katılan takımların yöneticileri başta olmak üzere futbolcular da yer alabilecek. Tüm takımlara tekrardan başarılar dilerim’’ dedi.