The Ness otel’de gerçekleştirelecek olan kura çekimi sabah saat 10.00 -12.00 arasında yapılacak. Oktay Kocatekin açıklamasında ise ‘‘Grup maçları sona erdi. Müsabakaların bitmesinin ardından yapacağımız kura çekiminde, katılan takımların yöneticileri başta olmak üzere futbolcular da yer alabilecek. Tüm takımlara tekrardan başarılar dilerim’’ dedi.
Bugün 16:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:25 TSİ )
Turkuaz 2. Tur kuralarını çekiyor
Oktay Kocatekin organizatörlüğünde gerçekleştirilen Turkuaz Futbol Turnuvası’nda Grup maçlarının bitmesinin ardından kura çekimine gidiliyor.
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Bugün 16:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz