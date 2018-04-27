Ömer Faruk Yıldırım, adaylık için başvurdu

İzmit’in sevilen ve tanınan esnaflarından Rıdvan Yıldırım’ın oğlu Ömer Faruk Yıldırım, Saadet Partisi’den milletvekilliği için aday adaylığı için başvuru yaptı. İzmit’in sevilen avukatlarından olan Yıldırım, Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanlığını yürütüyor. Yıldırım, yurt dışından birçok iş adamına da danışmanlık hizmeti vermektedir.

ÖMER FARUK YILDIRIM KİMDİR?

1973 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokulu, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde İmamı Şafii İlkokulunda okuduktan sonra, ortaokul ve liseyi Türkiye ‘de tamamlar. Mısır El Ezher Üniversitesinde İlahiyat eğitimini tamamlar. Daha sonra Beyrut’ta Hukuk öğrenimi gören Yıldırım, serbest avukatlık yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. Şu anda da Anadolu Sanayici ve işadamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.