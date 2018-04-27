İşte Saadet Partisi’nin vekil aday adayları...

Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapacak olanlar için ücretler de açıklandı. Saadet Partisi’nde 24 Nisan’da başlayan aday adaylık başvuruları 30 Nisan’a kadar sürecek. İşte Saadet Partisi’nde aday adayı başvurusu yapan isimler…

Nihat YILDIZ

1973 Giresun doğumlu, ilk ve ortaöğretimi Giresun da liseyi Gölcük İmam hatip lisesinde tamamladı. 1991 -2003 yılları arasında gazetecilik yaptı. Reklam ve yayıncılık sektöründe ticaretle meşgul olan yıldız geçmişte gölcük imam hatip lisesi derneği yönetim kurulu başkanlığı ve gölcük sivil toplum kuruluşları birliği yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen gölcük dosteli ve yardımlaşma derneği yönetim kurulu üyesi olan yıldız, uzun yıllar Büyük Birlik partisinde siyaset yaptıktan sonra partisinden istifa edip, Saadet partisi İl kongresinde Saadet partisine katıldı. Evli ve üç çocuk babası olup Gölcük ilçesinde ikamet etmektedir

Halil KAYIN

1977 Balıkesir Edremit doğumlu, Edremit İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik bölümünde devam ettirdi. Lisan eğitimi Anadolu Üniversitesi İşletme olarak tamamladı. MGV ve AGD de çeşitli görevlerde bulunan kayın şuanda Ekonomik Sosyal Araştırmalar merkezi(ESAM) Kocaeli şube yönetim kurulu üyeliğinde bulunuyor. bir dönem Sadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları başkanlığı da yapan kayın,1 Kasım seçimlerinde Saadet Partisi listesinden Milletvekili adayı olarak görev almıştır.evli ve üç çocuk babası olan kayın Saadet Partisi Eğitimden sorumlu Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.Halil kayın Derince'İlçesinde ikamet etmektedir

Paşa Ali GÜMÜŞ

1980 İzmit doğumlu, İzmit İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Özel bir sektörde inşaat mühendisi olarak çalışan Paşa Ali GÜMÜŞ evli ve iki çocuk babasıdır. İzmit Mehmet Ali Paşa'da ikamet etmektedir

İbrahim AKGÜNDÜZ

1977 Uşak doğumlu olan AKGÜNDÜZ, Ortaokulu Ilgın İmam Hatipte, Liseyi Ilgın Sağlık Meslek Lisesinde 1. likle tamamladıktan sonra eğitimine Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi bölümünü 3.lükle bitirdi. Gölcük Türkuaz Diş evi Hastanesinde Diş hekimi olarak çalışmakta olan İbrahim AKGÜNDÜZ MGV ve Refah partisi ve Fazilet partisinde çeşitli görevlerde bulundu. 2014 Belediye seçimlerinde Saadet partisinin Gölcük Belediye başkan adayı,2015 seçimlerin dede milletvekili adaylığı yaptı. Evli ve 1 çocuk babası olan AKGÜNDÜZ Saadet partisi İl yönetim kurulu üyesidir. Gölcük'te ikamet etmektedir

Sedat Doğu USLU

1985 Ağrı doğumlu, İlk, orta ve lisesi öğrenimini İzmit’te tamamladı. Üniversite eğitimi devam etmektedir. Ticari hayatına Gıda ve İnşaat olmak üzere 2 ayrı şirkette yöneticilik yapmaya devam eden USLU, Anadolu Aslanları İş Adamları derneğinde (ASKON) yönetim kurulu üyesidir.2014 İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayı olan USLU,2015 Milletvekili adaylığında da aday adayı idi. Evli ve üç çocuk babasıdır. İzmit’te ikamet etmektedir.