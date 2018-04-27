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KTO’da tüketici kanunu anlatıldı

Tüketici Koruma Kanunu ve Getirdiği Yükümlülükler, geçtiğimiz günlerde düzenlenen seminerle KTO’da meclisi ve üyeleri ile paylaşıldı. Oda başkanı Recep Öztürk, programın önemine değinirken seminere Vali Yardımcısı Dursun Balaban da katıldı.

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Körfez Ticaret Odası’nda Recep Öztürk’ün başkan seçilmesinin ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Odada yapılan tebrik ziyaretleri devam ederken, diğer yandan da çeşitli konularda üyelere yönelik seminerler tertipleniyor. Gerçekleşen son etkinlikte katılımcılara 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu ve Getirdiği Yükümlülükler hakkında bilgiler verildi.

BALABAN DA KATILDI

KTO Cemalettin Fidancı Meclis Salonu’nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyeler katılım sağladı. Programda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Piyasa Gözetim Uzmanı Kadir Yılmaz ve Piyasa Gözetimi Reklam Müdürü Oğuz Şahin konu ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

Gerçekleştirilen sunum kapsamında katılımcılara; tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, ayıplı mal, taksitli satışlar, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, devre tatil sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, fiyat etiketi, satış sonrası hizmetler, piramit satış sistemleri gibi pek çok konuda detaylı anlatıldı.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR SEMİNER”

Ev sahibi olarak programın açılışında konuşan ve oda olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen KTO Başkanı Recep Öztürk, “Tüketiciyi koruma kanunu; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, aynı zamanda, üretici ve tüketicilerimizin haklarını karşılıklı olarak koruyan, güven bağını güçlendiren ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir’’ dedi. Program plaket takdimleri ile son buldu.

Bugün 16:49 TSİ - Ekonomi

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