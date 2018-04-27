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Arslanbey OSB’de müteşebbis heyeti toplandı

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı önceki gün yapıldı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleşen toplantıda Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, Aksoy’a yapılan çalışmalar ve sanayi tesisleri ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu. Müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülerek, değerlendirmeler yapıldı.

Bugün 16:50 TSİ - Ekonomi

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