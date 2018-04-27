Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleşen toplantıda Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, Aksoy’a yapılan çalışmalar ve sanayi tesisleri ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu. Müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülerek, değerlendirmeler yapıldı.
Bugün 16:50 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:52 TSİ )
Arslanbey OSB’de müteşebbis heyeti toplandı
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı önceki gün yapıldı.
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Bugün 16:50 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz