Başkan, KOTO’ya hedefi gösterdi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve yeni yönetimini makamında kabul etti. Yapılan ziyaret sırasında oda başkanı Bulut’a; yardımcısı Volkan Yılmaz, sayman üye Mikail Kayacı ve yönetim kurulundan Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen, Adnan Turan, Ömer Efe ve Yusuf Erenkaya hazır bulundu.

2023 VE 2071 HEDEFLERİ

KOTO’nun üreteceği her türlü projeye destek vereceklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu ise, “Türkiye’nin dünya ticaretinde daha etkin olması için çok çalışmalıyız. Dünya ticaretine ve politikasına da yön veren ülkeler arasına girme noktasında sizlere de görevler düşüyor. Ticaretimizin gelişmesi ülkemizin refahını artıracaktır. 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması için çabalamalıyız” diye konuştu. Karaosmanoğlu, odanın yeni yönetimini de tebrik etti.

“FESTİVAL DÜZENLİYORUZ”

Yapılacak çalışmalardan da söz eden oda başkanı Necmi Bulut da, “Bundan sonraki çabamız ve enerjimiz Kocaeli iş dünyasının büyüme motivasyonunu artıracak projeler hayata geçirmek olacaktır. Fuar organizasyonlarımız sürüyor, bir yandan da ticareti hareketlendirecek festival hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıl en az 4-5 fuar düzenlemeyi arzu ediyoruz. Kent merkezindeki esnafımızın iş hacmini artırmak, aynı zamanda vatandaşlarımızın da sosyal aktivite ihtiyacını karşılamak üzere düzenleyeceğimiz festivalimizle tüm kenti kapsayacak içerikler geliştirmek istiyoruz. Kocaeli’den dünya markası firmalar çıkarmak için ekipler hazırlıyoruz.”