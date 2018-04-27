Genç İMO üyeleri dev projeleri gezdi

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) genç mühendis adayları; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencisi Genç İMO üyeleri, Körfez’de yapımı devam eden projeleri inceledi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz nezaretinde gerçekleştirilen gezi kapsamında Genç İMO üyeleri ilk olarak Körfez Belediyesi’nin eski hizmet binası alanında yapılan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde inceleme yaptı.

YERİNDE GÖRDÜLER

Üç farklı bloktan oluşan inşaatı gezen, çalışma yürüten yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, merak ettikleri soruları da yöneltti. Daha sonra öğrencilerin adresi Hereke Kalesi oldu. 25 milyon liralık yatırımla tekrar gün yüzüne çıkarılan ve çalışmaların yüzde 75’inin tamamlandığı Hereke Kalesi’ni gezen öğrenciler, restorasyon çalışmalarını da yerinde görme imkanı buldu. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, program sonunda Genç İMO üyelerini yemekte ağırladı, çeşitli hediyeler takdim etti.